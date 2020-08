A Cossato la benedizione degli animali in occasione di san Rocco FOTOGALLERY

Anche quest'anno, nonostante le restrizioni dettate dalle ordinanze, non poteva mancare la benedizione degli animali in occasione di San Rocco a Cossato. Ieri mattina, 16 agosto, dopo la messa delle 10,30 nella parrocchia dell'Assunta, i fedeli si sono recati all'esterno della chiesa insieme ai loro amici a quattro zampe per ricevere la benedizione da parte di don Fulvio Dettoma. Prima della celebrazione, il parroco ha condiviso con i presenti qualche accenno sulla festa di san Rocco e le sue origini per poi procedere, opportunamente distanziati, alla benedizione dei pelosi.