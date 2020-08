Il Ministro Speranza ha firmato l'ordinanza: da stasera obbligo di mascherina anche in piazze, vie e lungomari se si creano assembramenti

Non solo locali della movida, l’obbligo di indossare la mascherina, dalle 18 alle 6, interesserà anche tutti quei luoghi dove si potrebbero formare assembramenti. Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che sarà attiva da oggi, 17 agosto e fino al 7 settembre 2020.

Indossare dispositivi di protezione individuale, le mascherine sarà obbligatorio alla sera in tutti gli spazi pubblici, quindi piazze, slarghi, vie, lungomari. Luoghi dove si potrebbero creare assembramenti anche di natura spontanea o occasionale.



Oltre a questo il documento ufficiale ferma tutte le attività di ballo, in discoteche, sale da ballo e locali di intrattenimento. Vietato ballare, punto ma questo non implica la chiusura stessa di questo di attività.



Inoltre, il divieto di ballo interesserà anche le spiagge, gli spazi comuni delle strutture ricettive e più in generale tutti luoghi aperti al pubblico. La misura è stata adottata in tutta Italia ma potrebbero esserci ulteriori provvedimenti. Infatti il documento firmato dal Ministro Speranza dà spazio di manovra alle Regioni che potranno eventualmente applicare ulteriori misure restrittive più specifiche.

"I numeri del contagio in Italia, anche se tra i più bassi in Europa, sono in crescita. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti nei mesi passati. La nostra priorità deve essere riaprire le scuole a settembre in piena sicurezza" - ha detto il Ministro Roberto Speranza.