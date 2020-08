Breve tregua dall'afa, allerta gialla in arrivo con temporali

Breve tregua dall'afa di questi giorni. Una bassa pressione atlantica dalla Francia sta portando aria fredda in quota da ovest sul Piemonte. A comunicarlo l'Arpa regionale che sottolinea come il fenomeno provochi “un aumento dell’instabilità sul Piemonte, con rovesci e temporali sparsi a partire dal settore sudoccidentale”.

La saccatura atlantica continuerà ad interessare la regione anche nella giornata di oggi, 17 agosto, con rovesci e temporali sparsi e intermittenti lungo la giornata: i fenomeni più intensi interesseranno il Piemonte settentrionale tra la notte e il primo mattino, e si sposteranno, con carattere più isolato, sul basso Piemonte nel pomeriggio. Instabilità in attenuazione con ampie schiarite martedì.

Come si legge sul sito dell'Arpa, le temperature saranno in calo ma si rialzeranno da domani pomeriggio. Infine, allerta gialla per temporali nella giornata di oggi, 17 agosto.