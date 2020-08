Brusnengo, il Comune è pronto per nuovi test sierologici e tamponi

Nel mese di giugno, il sindaco di Brusnengo, Fabrizio Bertolino, aveva proposto ai propri concittadini il test sierologico, l'esame che permette di rilevare la presenza di anticorpi contro il coronavirus. L'iniziativa, finalizzata a mappare il virus sul territorio, ha soddisfatto il primo cittadino. Sui 250 Brusnenghesi che hanno fatto il test è risultato positivo soltanto il 10% circa, il quale, sottoposto poi a tampone, ha avuto esito negativo per il covid-19.

Il sindaco Bertolino crede molto nella bontà di test sierologici e tamponi: "Questa è la mia politica. Per non vivere nell'angoscia ed aspettare ogni giorno di sapere i contagi, a livello nazionale dovrebbero esserci tamponi periodici in modo da sapere chi è positivo e chi no. I primi possono vivere tranquilli. I secondi stanno in quarantena osservando le ordinanze dei sindaci o delle autorità competenti, e chi sgarra incorre in sanzioni penali".

Una politica che tiene in considerazione anche chi torna dall'estero: "Brusnengo è terra di emigranti - aggiunge il primo cittadino - ed alcuni miei concittadini, padri di famiglia che lavorano all'estero, quando tornano mi chiedono come si devono comportare. Io rispondo di chiamare l'Asl che, senza alcuna ordinanza, gli consiglia di mettersi in quarantena".

Per queste ragioni, il Comune di Brusnengo è pronto per nuovi test sierologici e tamponi. "In caso di nuova ondata seria del virus, a settembre ripeteremo l'iniziativa e valuteremo i costi. - dichiara Bertolino. - A giugno il sierologico costava al cittadino 27 euro, mentre i 40 euro del tampone erano a carico del Comune. Abbiamo tutti i canali per acquistare i kit per sierologici e tamponi e fare le analisi in laboratorio. Il cittadino, in due giorni, fa il test ed ha l'esito del tampone se il sierologico è positivo".