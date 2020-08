Tenta di togliersi la vita ma viene fermato da un Vigile del Fuoco di passaggio, tragedia sfiorata sul ponte dell'Elvo

Un pomeriggio come tanti, con molti biellesi in giro e tanta voglia di uscire. Per alcuni, però, le difficoltà della vita diventano insostenibili, tanto da spingerli a gesti anticonservativi. È il caso di un uomo, di cui al momento non sono note le generalità, che nel pomeriggio di oggi 16 agosto è stato fermato da un passante mentre stava per gettarsi dal ponte sull'Elvo, sulla SP 512.

E non un passante qualunque: a notare quello che stava accadendo è stato infatti Stefano Rubin Pedrazzo, Vigile del Fuoco biellese che transitando sul ponte ha visto un'auto parcheggiata in modo anomalo e, qualche metro più avanti, un uomo arrampicato alla rete del ponte. Il Vigile del Fuoco ha immediatamente accostato l'auto ed è corso verso l'uomo, che aveva già una gamba oltre la recinzione, riuscendo a prenderlo e a riportarlo in strada.

Stefano Pedrazzo è stato poi aiutato da un ciclista e da alcuni passanti arrivati poco dopo, che hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Candelo, capitanati da Dario Amoruso, che insieme a Pedrazzo ha cercato di calmare e consolare l'uomo, per convincerlo a non togliersi la vita, stando al suo fianco per più di mezz'ora in attesa dell'arrivo del 118.

"Lo avrebbe fatto chiunque" minimizza Stefano Rubin Pedrazzo, che con la sua preparazione fisica e psicologica ha avuto la prontezza di evitare una tragedia. Giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 hanno provveduto a caricare l'uomo sull'ambulanza per accompagnarlo in ospedale.