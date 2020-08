Tenta di abbracciare uno sconosciuto, lui chiama le forze dell'ordine

Potrebbe essere ricondotto ad un tentativo di truffa dell'orologio l'episodio avvenuto nella tarda mattinata di ieri, 15 agosto, in via Trento a Biella. Secondo quanto testimoniato da un uomo alle forze dell'ordine, una donna vestita di bianco lo avrebbe avvicinato con una scusa, per poi tentare di abbracciarlo. A quel punto l'uomo si sarebbe allontanato senza permetterle di avvicinarsi, per poi denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine.