Piante occupano la strada, doppio intervento dei Vigili del Fuoco

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco di Biella questa mattina, 16 agosto, per delle piante che ostruivano il passaggio. Il primo si è svolto a Biella, in strada Trossi, nei pressi del centro commerciale Gli Orsi, dove dei rami pericolanti rendevano difficoltoso il passaggio delle auto. Il secondo tra Roppolo e Viverone: anche in questo caso, gli uomini del 115 hanno liberato la strada e messo in sicurezza la zona, ripristinando la normale viabilità.