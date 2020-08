Guardia di Finanza in lutto per Giuseppe Catania, per anni in servizio alla caserma di Cossato

Guardia di Finanza biellese in lutto per Giuseppe Catania, per anni in servizio alla caserma di Cossato. L'agente si è spento all'età di 84 anni nella giornata di ieri, 15 agosto. Giuseppe Catania lascia nel dolore la moglie Caterina Raso, la figlia Roberta con Riccardo e Agnese e il figlio Marco con Mirela e Davide, oltre a sorelle, nipoti e tutti i colleghi della finanza. Il rosario verrà recitato alle 20 di domani sera, 17 agosto, nella chiesa parrocchiale di San Biagio a Valdengo. Il funerale avrà invece luogo martedì 18 alle 10, sempre nella chiesa parrocchiale di San Biagio.