Ex funicolare bloccata, Vigili del Fuoco liberano quattro persone. Impianto ripristinato

Erano mesi che l'ex funicolare del Piazzo di Biella non si bloccava. L'ultimo episodio risale infatti ad aprile quando, come precisato dalla ditta che gestisce l'impianto "lungo le via di corsa si era depositato uno straccio trasportato dal vento o lasciato cadere da terzi che, entrando in contatto con i dispositivi di sicurezza della vettura, aveva provocato l’attivazione del freno di sicurezza e quindi il fermo a pochi metri dalla partenza". In quella circostanza, una donna aveva sbattuto la testa ed era stata soccorsa da Vigili del Fuoco e 118.

Un nuovo episodio si è verificato nella mattinata di oggi, 16 agosto: una delle cabine era quasi arrivata in cima quando, per motivi al momento sconosciuti, è rimasta bloccata. Le quattro persone all'interno hanno quindi lanciato l'allarme, in attesa dell'arrivo degli uomini del 115 e del tecnico dell'impianto, che hanno riportato la situazione alla normalità. Nessuno dei coinvolti è rimasto ferito.