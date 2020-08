Disturbo alla quiete pubblica nella notte: Residenti lamentano musica alta a Valle Mosso, Donato e Cossato

Sono stati tre gli interventi delle forze dell'ordine per disturbo alla quiete pubblica tra le 23 e l'una della scorsa notte, 16 agosto. A Valle Mosso, alcuni residenti hanno segnalato musica alta e un rumore di tamburi provenire da un'abitazione della zona. Intorno a mezzanotte, invece, la stessa segnalazione è arrivata da una casa di Donato. Infine, a Cossato, una donna residente in via Marconi ha segnalato della musica che sembrava provenire da una festa privata ma che, probabilmente arrivava dalle casse del Luna Park. In tutti e tre i casi, all'arrivo degli agenti la musica risultava già spenta.