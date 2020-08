Lasciati soli sul balcone di casa, gattino e pitbull recuperati dai Vigili del Fuoco. Ma del padrone non c'è traccia

Aggiornamento del 16 agosto:

Dalle indagini condotte dai Carabinieri è emerso che il piccolo micio era stato lasciato solo, probabilmente da giorni, insieme ad un pitbull. Tra miagolii e abbai, i due animali sono riusciti ad attirare l'attenzione di alcuni residenti della zona, che hanno lanciato l'allarme. I militari della Stazione di Masserano intervenuti sul posto hanno chiesto l'ausilio dei Vigili del Fuoco per il loro recupero, vista l'assenza del proprietario che, a dire dei vicini di casa, non si vedeva da giorni. Gli animali, stremati ma ancora in buone condizioni di salute, sono stati affidati al personale del canile. Il proprietario, un 30enne, verrà rintracciato e segnalato alla competente Autorità per abbandono di animali.

Il fatto

Continuava a piangere e da giorni non riusciva a muoversi dal balcone di una casa a Valle Mosso. Protagonista dell'accaduto un piccolo gatto: per recuperarlo è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Biella e di Ponzone, che questa mattina 15 agosto sono stati allertati dai residenti della zona. Al momento del recupero il micio si trovava comunque in buone condizioni. Attualmente non è noto se il gatto sia scappato da qualche casa o sia randagio.