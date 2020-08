Cerrione, a fuoco cassonetto all'esterno di una ditta. Non si esclude il dolo

Sono stati i Vigili del Fuoco a spegnere l'incendio di un cassonetto di una ditta che nella notte ha preso fuoco in via Monte Bianco a Cerrione. Tutto è partito dalla segnalazione di alcuni residenti della zona, che avevano notato del fumo provenire dall'azienda. All'arrivo delle forze dell'ordine, una delle porte sul retro risultava aperta. Poco dopo è giunto anche il titolare della ditta, che ha dichiarato di aver chiuso tutte le serrature, dal momento che qualche giorno prima la struttura era stata chiusa per ferie. Gli accertamenti sono tuttora in corso: non è escluso il dolo.