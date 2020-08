Sala Biellese, quattro categorie di premi per le borse di studio 2019/2020

A Sala Biellese premi in denaro per gli studenti del paese di tutti i livelli. Questo prevede il bando delle borse di studio relative all'anno scolastico 2019/2020 pubblicati sul sito comunale. Il Comune, al fine di incentivare i suoi giovani abitanti al proseguimento degli studi, ogni anno premia gli studenti più meritevoli.

Il bando invita le famiglie a presentare la pagella completa di tutti i voti di ogni singola materia riferiti al secondo quadrimestre 2019/2020, e prevede quattro categorie di premi.

La prima per le classi 3°, 4° e 5° elementare con primo premio 100 euro e secondo 50 euro a chi ha conseguito i migliori risultati (in caso di parità tra più studenti la somma verrà ripartita tra gli stessi). Stessa regola anche per la parità tra studenti delle scuole medie e superiori compresi gli istituti professionali, con 150 euro al primo e 100 euro al secondo per le medie, e 200 al primo e 150 al secondo per le superiori.

La quarta categoria, quella relativa ai laureati (sia da vecchio ordinamento universitario che in base al Decreto Ministeriale n. 270/2004), prevede un premio di 250 euro per gli studenti laureati 110/110, e, nel caso tale circostanza non si verifichi, il premio ai candidati con voto di laurea di almeno 100/110, suddividendo tra gli stessi la somma disponibile.

Questi titoli e questi risultati devono essere conseguiti tra il 1° agosto 2019 ed e il 31 luglio di quest'anno, da parte di studenti residenti a Sala Biellese in questo periodo.

La domanda di partecipazione al bando, scaricabile dal sito comunale, deve essere tassativamente presentata entro il giorno 11 settembre 2020, presso gli uffici del Comune, dove i candidati potranno ritirare il regolamento per la concessione della borsa di studio.