Il Ferragosto dei biellesi tra grigliate e picnic in mezzo alla natura FOTOGALLERY

Aree verdi biellesi gremite per il Ferragosto 2020. Dalla Bossola a Piedicavallo, da Rosazza al Bocchetto Sessera, dall'Oasi Zegna a Oropa, sono stati numerosi i biellesi (e non solo) che hanno scelto la natura del nostro territorio per trascorrere una giornata in famiglia o in compagnia all'insegna di grigliate, picnic e relax. Il meteo, poi, non ha deluso le aspettative: il sole ha accompagnato la giornata di festa per tutto il tempo.