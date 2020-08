Cavaglià, concluso il centro estivo dei ragazzi delle scuole elementari

Nella giornata di venerdì 14 agosto, si sono concluse le 8 settimane del centro estivo a cui hanno partecipato i ragazzi delle elementari di Cavaglià, durante il quale hanno anche colorato le pareti della scuola.

"Grazie ragazzi e animatori del centro estivo, - si legge sulla pagina Facebook del Comune di Cavaglià - ora la scuola ha un volto più colorato per dare il benvenuto a tutti i bambini per il nuovo anno scolastico. Il centro estivo si è concluso nella speranza che questa iniziativa abbia permesso ai nostri piccoli di trascorrere giornate in piena allegria, nonostante il periodo non facile e il caldo estivo, e ci auguriamo di poterla riproporre anche il prossimo anno".

Venerdì 14 agosto la comunità di Cavaglià ha dato il benvenuto ad un gruppo di pellegrini che stanno percorrendo il Cammino di Oropa, il meraviglioso itinerario che da Santhià porta ad Oropa, passando da Cavaglià, Roppolo, Zimone, percorrendo la Serra Bassa per giungere infine al Santuario.