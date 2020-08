"Prove di guida tutto il giorno e vicino alle abitazioni", la segnalazione di un lettore

Gentile direttore,

sono un residente di via Addis Abeba a Biella e mi chiedo come sia possibile che in città, per effettuare l'esame di guida, sia concessa la zona dietro al palazzetto in mezzo alle abitazioni. Ogni giorno, infatti, le scuole guida biellesi vengono ad effettuare le varie prove con moto e camion. Mi domando se non ci sia un'altra zona disponibile e distante dalle abitazioni, ma soprattutto mi chiedo se le motorizzazioni abbiano un'autorizzazione per provare tutto il giorno con vari mezzi.