Raccolta rifiuti abbandonati per strada, ecco il nuovo progetto per il territorio biellese

Nuovo progetto promosso da Cosrab, Consorzio smaltimento rifiuti area Biellese, che sfruttando la collaborazione con la cooperativa “Orso blu” avvierà un’importante azione di raccolta, trasporto e avvio a recupero/smaltimento di rifiuti abbandonati su strade comunali.

Spiega Gabriele Bodo, presidente del consorzio: "Per alleggerire la mole di lavoro di SEAB abbiamo deciso, di comune accordo, di affidare alla cooperativa Orso Blu un servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero/smaltimento di rifiuti abbandonati su strade comunale. Orso Blu è stata individuata con procedura a evidenza pubblica. Il budget a nostra disposizione permetterà di effettuare circa 60 giornate lavorative di raccolta di rifiuti abbandonati, dedicate ai comuni che ne faranno richiesta".

Il servizio funzionerà in questo modo: saranno i comuni a segnalare a Cosrab l’abbandono di rifiuti, attraverso un’apposita scheda. Cosrab contatterà Orso Blu, che si occuperà di organizzare l’intervento e realizzarlo entro una settimana.

"Una volta concluso l’intervento - aggiunge Bodo - Orso Blu trasmetterà un report a Cosrab. Chiediamo a tutti i cittadini, qualora notino degli abbandoni di rifiuti, di contattare il comune interessato, in modo tale che lo stesso possa richiedere l’intervento a Cosrab. È importante infatti sottolineare che Cosrab non può intervenire su segnalazione diretta dei cittadini, poiché l’input deve partire dal comune".

Parallelamente sta per partire una campagna massiva e capillare di raccolta rifiuti su tutte le strade provinciali, in collaborazione con la Provincia (cofinanziatrice). Anche questo progetto verrà affidato alla cooperativa Orso Blu e anche in questo caso si svolgeranno circa 60 giornate lavorative, con una frequenza di due/tre interventi a settimana.