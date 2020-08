Carenza idrica torrente Elvo, il vicesindaco di Salussola difende i gestori delle rogge

Il vicesindaco di Salussola, Valter Pozzo, è intervenuto a difesa dei gestori delle rogge Massa Serravalle e Madama, rei, secondo la Provincia di Biella, di opere di derivazione che avrebbero causato carenze idriche al torrente Elvo, nel tratto a valle del ponte di Salussola, e per le quali, l'ente provinciale ha diffidato gli stessi gestori a ripristinare le condizioni di esercizio autorizzate e gli ha contestato un illecito amministrativo.

La tesi della Provincia è che le opere di derivazione non garantiscano il rilascio del deflusso minimo vitale prescritto.

Mentre quella della "difesa" è che bisogna comprendere anche le esigenze di chi vive con il riso. In altre parole, l'attuale situazione di arsura della risaie, proprio nei mesi che contribuiscono all'ispessimento della spiga: le piante di riso reclamano acqua che già scarseggia alla fonti di captazione e di derivazione dal torrente Elvo. E’ quindi per causa di forza maggiore che i gestori delle due rogge della pianura risicola, Madama e Massa Serravalle, hanno immesso in irriguo alcuni metri cubi in più di quanto stabilito.

Grazie all'intervento di Valter Pozzo, la Provincia ha permesso ancora per qualche giorno ai gestori di prelevare oltre il previsto, proprio nei giorni di culmine della maturazione delle spighe di riso.