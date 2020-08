Calcio, il centrocampista Giacomo Dondi di nuovo alla Chiavazzese

Si rinnova il prestito del centrocampista de La Biellese Giacomo Dondi a La Chiavazzese. Per il giovane mediano si tratta della seconda stagione con la maglia blu-cremisi. Classe 1998, centrocampista totale dotato di grande fisicità e tecnica, le sue doti innate lo rendono un giocatore molto affidabile capace di compiere la fase difensiva ed offensiva in maniera pregevole. Con la sua altezza rende molto semplice il gioco aereo, rendendosi molto pericoloso anche all'interno dell'area avversaria nelle situazioni di palla inattiva. Nonostante la giovanissima età, Dondi ha già maturato esperienze molto positive in Promozione con la maglia del Ce.Ver.Sa.Ma Biella. Il tecnico Galuco Pertel avrà così a disposizione un altro “mastino” di centrocampo. La linea mediana blu-cremisi è una diga.

“Speravo vivamente nella conferma, che fortunatamente è arrivata e, di questo, ne sono veramente molto felice" commenta il giovane calciatore. "La società è stata sempre corretta nei miei confronti, dimostrando di volermi fortemente, siccome mi è venuta incontro visto che avevo più di una richiesta da altre squadre: non posso che ringraziarla ed esserne grato. Fin da subito mi sono trovato bene qui e con il mister, nonostante fosse stato il primo anno in cui ho lavorato con lui, ci siamo trovati fin dall'inizio in sintonia. Da parte sua ho sempre ricevuto molta fiducia e questo lo dicono i molti minuti giocati tra campionato e Coppa Piemonte. Il mister pretende sempre il 110% da ogni suo giocatore e se tu dai l'anima per la squadra e per i compagni, lui ti premia. Molto semplice. Il gruppo è fantastico, unito e giovane: l'ossatura della squadra è quella della stagione passata e questo è un aspetto assolutamente da non sottovalutare che gioca indubbiamente a nostro favore. I nuovi compagni li conosco quasi tutti e so perfettamente quanto possono dare per questa squadra. La Promozione è una categoria tosta e competitiva; ma allo stesso entusiasmante. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura con la Chiavazzese. Forza Chiavazza”.