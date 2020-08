I siti della Rete Museale Biellese aperti per il weekend di Ferragosto

Siamo giunti alle settimane centrali di agosto, ma la Rete non si ferma, anzi, “raddoppia”: anche quest’anno verrà proposta un’apertura straordinaria per la giornata di oggi, Ferragosto, per molti dei siti della stagione 2020. Come di consueto l’orario di apertura - in cui è possibile effettuare un “tour” - è dalle 14.30 alle 18.30. Le eccezioni, per il 15 agosto, sono solo due: il Centro di Documentazione del Lago di Viverone (che rimarrà chiuso a Ferragosto, ma sarà aperto, in aggiunta alle domeniche coordinate, anche in altre date che comunicheremo prossimamente) e l’Ecomuseo della Terracotta (chiusura a Ferragosto, ma aperto anche la mattina del 23 agosto dalle 10,30 alle 12,30). Scopriamo ora gli eventi in programma - che andranno ad accompagnare i normali percorsi di visita - fino al 23 agosto:

- A Ferragosto, al Centro di Documentazione sulla Lavorazione del Ferro di Netro - in occasione dell’apertura straordinaria del 15 agosto, coincidente anche con la Festa Patronale del paese - le visite guidate al sito saranno ogni ora a partire dalle 14.30 e fino alle 18,30. All'ingresso verranno formati gruppi di 25 persone. In allegato un collage di immagini del sito.

- A Ferragosto, come per gli altri siti della Rete Museale Biellese, è prevista l’apertura straordinaria del Giardino Botanico di Oropa (in allegato il comunicato con tutti i dettagli). Il giorno seguente, nel contesto del sito, sono in programma due escursioni guidate al geosito del Monte Mucrone, una alle 10.30 e l’altra alle 14,30.

- Sabato 15 agosto a Magnano, dalle ore 16, nell’antico Ricetto si terrà l’evento “Mercato dei Magnin” (in allegato locandina e comunicato); l’iniziativa organizzata da Storie di Piazza rientra nel contesto della rassegna di spettacoli “Il Mercato del Rinascimento – Memorie e racconti degli antichi mestieri”. Ricordiamo che in paese, a Ferragosto, sarà visitabile anche Villa Flecchia – Collezione Enrico, tra i siti della Rete Museale Biellese. Sempre nell’ambito del programma di eventi teatrali, domenica 23 agosto la rassegna continua con una nuova tappa alla Trappa di Sordevolo, con l’appuntamento intitolato “Il Mercato della Trappa” (locandina in allegato alla mail). “Il successo dei Mercati di Storie di Piazza – si legge nella nota stampa dedicata - inserito negli eventi della Rete Museale Biellese, con il contributo di Fondazione CR Biella, Fondazione CR Torino, il patrocinio della Provincia di Biella e Piemonte dal Vivo, deriva sia al desiderio di proporre qualche evento in sicurezza in quest’estate dominata dall’emergenza sanitaria, sia dalla formula narrativa che prevede momenti di teatro, musica ma anche parecchia interazione con il pubblico lasciando ampi margini all’improvvisazione, al coinvolgimento e al divertimento”. Per prendere parte all’evento di Magnano e Sordevolo è obbligatoria la prenotazione, rispettivamente ai numeri 3385867764/3474781815 (Mercato dei Magnin) 3493269048 (Mercato della Trappa).

- Domenica 23 agosto continua la rassegna Suoni in movimento con un doppio appuntamento. Il primo è previsto alla Fabbrica della Ruota di Pray con il concerto “Morricone Suite” (dedicato ai successi di Ennio Morricone). Per l’occasione si esibiranno Giuseppe Nova (flauto) e Luigi Giachino (pianoforte e arrangiamenti), mentre le proiezioni saranno a cura dell’Alba Film Festival. Il secondo sito che ospiterà una nuova tappa della rassegna è il Museo dell’Oro e della Bessa di Zubiena: i musicisti protagonisti saranno Camilla e Sergio Patria del “Duo Andrè Navarra”, entrambi sulle note del loro violoncello (i due artisti proporranno i brani di Bach/Ballario, Popper e Viotti). Come di consueto, il programma prevede (per entrambi i concerti) le visite guidate ai due siti alle 15.30 e alle 17.30 e gli show musicali alle 16.30.

In considerazione del numero di posti ridotti nel rispetto del distanziamento è consigliata la prenotazione per i due eventi scrivendo al numero 370/3031220 oppure all'indirizzo mail segreteria@nuovoisi.it entro le ore 12.00 del giorno del concerto.

- Domenica 16 agosto, nel contesto degli eventi del Lanificio Botto di Miagliano, si terrà una nuova tappa della rassegna “Passeggiata con l’autore” (locandina e comunicato allegati alla mail). La protagonista di questa nuova “escursione letteraria” sarà il libro “Le colpe degli altri”, giallo d’esordio della regista romana originaria di Quittengo Linda Tugnoli, presente per l’occasione. La giornata vedrà inoltre la partecipazione di Erika Borroz, Oliviero Cappellini e Manuela Tamietti (Amici della Lana), che si occuperanno delle letture del volume. Per prendere parte all’iniziativa è gradita la prenotazione scrivendo un messaggio su WhatsApp al numero 3200982237.

- Domenica 16 agosto, dalle 14.30 alle 18.30, l’Ecomuseo della Terracotta di Ronco ospita la mostra “Lavori femminili”, un’esposizione che propone un “viaggio” nel passato alla scoperta del lavoro delle donne ronchesi tra artigianato e cura della casa.

Concludiamo con le iniziative in corso:

- Alla Fabbrica della Ruota di Pray è aperta la mostra Artisti e sarti in fabbrica - Il tessuto tra tradizione e nuove creatività che si articola attraverso tre esposizioni, ovvero Poetici orditi, L’atelier del sarto (dal 19 luglio) e Mostre in fabbrica - Una fabbrica di mostre. L’esposizione rimarrà visitabile tutte le domeniche fino all’11 ottobre. Per info e prenotazioni è possibile chiamare il numero 015-766221 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 (o scrivere una mail afabbricadellaruota@gmail.com). Tutti i dettagli nella pagina Facebook dell’evento.

- Ogni domenica, fino all’11 ottobre (oltre a Ferragosto), il Museo della Passione propone un viaggio sul Set della Passione di Sordevolo. “Un’opportunità unica e irripetibile: vivere in prima persona all'interno del set della Passione – si legge nella pagina Facebook dell’iniziativa - con un percorso guidato che farà conoscere i particolari del più grande spettacolo corale d’Italia, in una totale immersione fra storia e attualità. Un’occasione che permetterà di appassionarsi a questa rappresentazione di Teatro Popolare (in scena da giugno a settembre del 2021) visitando i luoghi in cui si svolge la vicenda della Passione di Cristo. Il tutto reso possibile dalla realizzazione pressoché ultimata della grandiosa scenografia, costruita in un’area all'aperto di circa 3.500 mq”. L’ingresso costerà 2 euro. Per ulteriori informazioni: passione@passionedisordevolo.com - 338 2785177 / 015 2562486.

- Al Museo del Territorio Biellese è visitabile la mostra DENTRO LO SGUARDO. Occhi che parlano dall’antichità al XXI secolo. Il sito presenta un percorso inedito tra le opere delle collezioni permanenti e l’allestimento di una mostra temporanea. La mostra propone oltre 30 opere che spaziano dall’antichità alla contemporaneità: da Bernardino de’ Conti al Morazzone, da Delleani a Calderini, da Longoni a Chagall, fino a Pozzi, Carletti e Ronda. Orari di apertura: Mercoledì, sabato e 15 agosto: 15.00 – 18.30; giovedì, venerdì e domenica 10-12.30 / 15-18.30. L’esposizione sarà visitabile fino al 20 settembre.