È un'estate all'insegna di grandi riconoscimenti per Luca Stecchi, noto poeta e scrittore biellese

Luca Stecchi è personalità di spicco nel panorama culturale del territorio; spesso la sua arte varca i confini biellesi e anche in questo caso, attraverso percorsi di grande importanza, è giunto in quel di Roma.

Infatti a settembre è stato invitato a portare i sui brani all'audizione in presenza del Maestro Beppe Vessicchio, che nella cornice dell'Auditorium "Parco Della Musica", avrà modo di ascoltare le creazioni musicali e i testi scritti dal Stecchi.

I brani che l’autore porterà a Roma sono rivisitazioni dei successi : “Tessuti di Umanità” la versione in Italiano con la voce di Elisabetta Coraini e “La Preghiera di Bruno” con la voce di Noemi Iuvara che verrà registrata in questi giorni nellostudio del maestro del suono Piero Sara

Stecchi non è nuovo a grandi collaborazioni e pregiati interventi, impossibile non citare i suoi progetti con artisti del calibro di Elisabetta Coraini, Gilda (la vincitrice di Sanremo del 1975), Elisabetta Viviani, Sandra Ambrosini (attrice cult degli anni 80), ma anche pregiati lavori diventati dei video con Marco Carena e Ninai’, Paolo Guercio e Arianna Quartesan (già ballerina del Teatro alla Scala di Milano)

Ma non è tutto perché Stecchi puo’ vantare (nel 2019) anche una preziosa Antologia edita da Aletti Editori, la cui prefazione è stata scritta dal grande autore Mogol.

Non si puo’ non citare anche la lettera ricevuta il 16 Aprile, da

Sua Santità Papa Francesco per le opere che lo stesso autore ha donato al Papa.

La lettera è tramessa da Monsignor Roberto Cona Borgia Assessore degli affari generali della Segreteria di Stato Vaticana

Questa è chiaramente un'ottima occasione per portare lustro, oltre che al territorio Biellese, anche ad un artista che qui è nato e vissuto, infatti l’Accademia Spettacolo Italia eroga un master di perfezionamento per artisti , produttori e compositori/autori. La didattica si articola di anno in anno in 10 incontri operativi di 3 gg ciascuno, organizzati con cadenza mensile da Settembre a Giugno, principalmente durante il fine settimana.

Sarà un nuovo anno accademico ricco di sorprese ed ospiti importanti provenienti dal mondo della musica italiana arricchito da una splendida nuova location che diventerà la sede dell’Accademia, una villa romana nel cuore di Roma che vanta un teatro da più di 100 posti al suo interno.

Di grande importanza sono gli aspetti pratici del master, che si concretizzano in eventi organizzati dall’Accademia: concerti live, esibizione degli allievi in eventi organizzati alla presenza di personaggi del mondo dello spettacolo: artisti, produttori, manager, e discografici. Infine il corso, quest’anno, prevede la realizzazione di un musical e la realizzazione di un disco.

L' audizione si svolgerà dal vivo, davanti una prestigiosa giuria composta da:

Il maestro Beppe Vessicchio (presidente di giuria), arrangiatore e direttore di orchestra tra i più gettonati a Sanremo;

Vincenzo Incenzo cantautore , scrittore e regista italiano che vanta tra le sue collaborazioni più importanti quelle con Renato Zero, Lucio Dalla, Antonello Venditti e moltissimi altri grandi artisti;

Emanuel Lo cantautore , musicista , ballerino e coreografo italiano , direttore artistico del concerto a San Siro del duo J.ax & Fedez;

Massimo Calabrese produttore. compositore. bassista e docente dell’Accademia Spettacolo Italia Marco Rinalduzzi produttore, arrangiatore, compositore, chitarrista e docente dell’Accademia Spettacolo Italia

Un meritato In Bocca Al Lupo a Luca Stecchi per questa nuova avventura, in attesa di nuove e gradite performance culturali.