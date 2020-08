Dal Nord Ovest - Schianto mortale per il pilota di un aliante in Valsesia

Non è sopravvissuto all'impatto il pilota di un aliante che questa mattina, 15 agosto, si è schiantato in Valsesia, al confine tra Alto Sermenza e Alagna. Ad intervenire sono stati i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese insieme all'eliambulanza del 118. L'uomo proveniva probabilmente dalla Svizzera. Per lui non c'è stato nulla da fare.