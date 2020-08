Traffico illecito di telefoni e droga nel carcere di Biella, arrestati due soggetti

Nonostante tutte le difficoltà che affronta quotidianamente il

Nonostante la caparbietà dei coinvolti in questo traffico illecito, gli agenti riescono a debellare in buona parte il fenomeno, riuscendo in modo sempre più professionale a rinvenire tutto ciò che non è legale e non è consentito introdurre nella casa circondariale.

Nel caso di Biella, i due soggetti coinvolti nel traffico di telefoni e droga sono state colte in flagrante e arrestate. Al momento, i due rimangono in carcere.