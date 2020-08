Pastore biellese soccorso nell'alpeggio dall'elicottero del 118

Mattinata insolita, quella di venerdì 14 agosto, per un pastore biellese di 63 anni della Valle Cervo, in difficoltà all'Alpe Prato in Valsesia, quattro ore di cammino da Rassa o sei passando da Montesinaro (Piedicavallo), soccorso dall'elicottero del 118. L'uomo vede il continuare da un paio di giorni di una importante epitassi. Allarmato, chiama la moglie che lo tranquillizza ma allerta i soccorsi.

La centrale operativa del 112 gira la chiamata all'operatore del Soccorso alpino di competenza. Quest'ultimo mantiene i contatti telefonici con la donna per tutto il tempo che gli addetti dell'elisoccorso del 118 raggiungono l'Alpe Prato. "Credevo fossero appostati dietro la parete perchè in un nano secondo mi hanno raggiunto" commenta il 63enne biellese alla vista dei sanitari. Dopo le cure sul posto, l'uomo viene elitrasportato all'ospedale di Borgosesia dove i medici hanno provveduto all'intervento di cauterizzazione. Per il 63enne biellese, le dimissioni dal nosocomio arrivano nel pomeriggio stesso.