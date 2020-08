Da giorni bloccato sul tetto di una casa, gattino recuperato dai Vigili del Fuoco

Continuava a piangere e da giorni non riusciva a muoversi dal tetto di una casa a Valle Mosso. Protagonista dell'accaduto un piccolo gatto: per recuperarlo è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Biella e di Ponzone, che questa mattina 15 agosto sono stati allertati dai residenti della zona. Al momento del recupero il micio si trovava comunque in buone condizioni. Attualmente non è noto se il gatto sia scappato da qualche casa o sia randagio.