Candelo al buio in alcune zone, il gruppo di Veronese contro la giunta

"Da due mesi si sono spente le luci nel primo tratto di corso San Lorenzo a Candelo.

Forse che sia in onore della Notte di San Lorenzo, sebbene con ampio anticipo? Si direbbe di no, visto che passata la famosa ricorrenza, la strada resta al buio.

Un invito per i ladri, una violazione alle norme del Codice della Strada (a rischio pedoni e ciclisti), un biglietto da visita poco attraente per i “forestieri”.

La notizia, apparsa sulla pagina Facebook di un gruppo locale da cui siamo stati banditi, vero e proprio atto politico di mesi orsono contro il nostro Gruppo Consigliare per tacitarci, ha solleticato i Candelesi. Non fa parte dei compiti precipui di un Primo Cittadino l’intervenire? Negli ultimi 65 giorni dall'8 giugno, il disservizio è stato segnato almeno tre volte all'Ufficio Tecnico. Vorremmo evitare a Candelo di essere sempre la barzelletta delle Amministrazioni Biellesi".