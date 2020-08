Novità per il consorzio Iris

“Nel corso del 1 semestre 2020 e per tutto il periodo di emergenza (da febbraio in poi)- afferma la Presidente Mariella Biollino- Il Consorzio ha mantenuto tutti i servizi in essere, riorganizzato il lavoro nella sede centrale e nelle sedi territoriali e attivato nuovi servizi.

Sempre costante il confronto con la città di Biella (ass Isabella Scaramuzzi e il presidente Ceffa del Cissabo) per trovare soluzioni concertate per il bene del territorio. Frequenti anche gli incontri con Prefettura e Asl che hanno portato ad azioni importanti come l’individuazione della struttura Don Orione di Sordevolo per ospitare i covid positivi, dimessi dall’Asl, il tutto garantito da un protocollo d’intesa comune Asl, Città di Biella e Consorzi.



In particolare, si è anche riorganizzato il lavoro nella sede centrale e nelle sedi territoriali (telelavoro) e gettate le basi per riorganizzazione generale del Consorzio.

IL Bilancio IRIS è in equilibrio. L’avanzo libero, pari a euro 629.520,12 permette di guardare all’autunno e al 2 semestre con meno ansia, anche perché i trasferimenti regionali 2020 ( e in parte ancora 2019) tardano ad arrivare.

I servizi territoriali nel 1 semestre, anche nel periodo emergenza Covid, hanno garantito tutti i servizi, in applicazione delle indicazioni date dal Governo e dalla Regione Piemonte, con particolare riguardo A:



• Servizio Sociale Professionale: preferibilmente telefonico o in videochiamata. Prima dell’emergenza sanitaria erano seguite 1419 famiglie, ad oggi 1837.

• Servizio di Assistenza Domiciliare: dando precedenze alle situazioni delle persone più sole e fragili. Prima dell’emergenza sanitaria erano seguite 500

persone, ad oggi beneficiano del servizio 555 persone.

• Assistenza Economica: qui si evidenziano problematiche in aumento. Sono emerse richieste da persone prima sconosciute ai servizi, “nuovi poveri” con

difficoltà a pagare affitti e bollette. Quasi la metà dei contributi per affitti è stata erogata a favore di persone che hanno perso l'impiego (magari saltuario) a fronte dell'emergenza sanitaria

- quasi la metà dei beneficiari di contributi per il pagamento delle bollette dell'abitazione non era conosciuta ai servizi prima dell'emergenza sanitaria



In tutto il 2019 sono stati erogati contributi economici per affitti e utenze (escluso l'Ato che contribuito direttamente per l’acqua) per circa euro 70.000 (a favore di 114 nuclei familiari) . Nel 1 semestre 2020 sono stati spesi complessivamente circa 50.000 euro per 85 nuclei familiari per lo più non conosciuti ai servizi. Questo sta a dimostrare che nel 2 semestre 2020, se continuerà il trend del 1 semestre, si arriverà a una cifra per le contribuzioni economiche molto più elevata rispetto al 2019, anche se oggi non abbiamo elementi per quantificare le nuove povertà .

Dobbiamo però trovare insieme soluzioni per essere pronti.



La situazione è grave, anche perché non sappiamo cosa succederà in autunno. Ci stiamo confrontando con la Città di Biella, il Cissabo, il terzo settore in un tavolo specifico attivato dalla Fondazione CRB per trovare soluzioni al problema complesso delle nuove povertà.



Sempre in merito al problema casa, durante l'emergenza sanitaria i progetti housing first (alloggi individuati sul territorio attraverso la rete della Caritas e dell’ATs del Progetto accoglienza plurale) Le persone in difficoltà sono aumentate di n.10 unità



Servizio per i giovani (SPAF) e di Educativa territoriale: sono proseguiti preferibilmente telefonicamente o in videochiamata.Si è potenziato il lavoro di rete in ambito scolastico per sostenere minori e famiglie nello svolgimento della didattica a distanza, richiedendo, tramite email o telefonata, agli insegnanti di inviare al Servizio Sociale il materiale didattico e i compiti al fine di poter sostenere in videochiamata il minore nello svolgimento degli stessi anche alle famiglie sprovviste di pc, stampante e connessione internet.

E’ proseguita l’accoglienza ai giovani adolescenti con Spaf in videochiamata o attraverso i social. Colloqui individuali in casi urgenti. Nei giorni del “tutti a casa”, Il Centro per le Famiglie il Patio del Consorzio IRIS ha offerto attività di ascolto telefonico e online ai genitori con figli da zero a 25 anni di età. (tel 3357920454 dal lun al venerdi) Attivo anche uno spazio telefonico sia di ascolto che informativo sui servizi: S.O.S MAMMA rivolto nello specifico a neomamme con bimbi dalla nascita ai 9 mesi di età



Sono stati attivati i seguenti nuovi servizi:



Servizio di segretariato sociale e di domiciliarità leggera attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17



• Servizio di reperibilità telefonica per gli Amministratori attivo anche il sabato e la domenica (cellulare del responsabile di Servizio), che è stato attivo sino al 03 giugno 2020, dalle 8.00 alle 20.00

• Dal 06/04 attivazione in collaborazione con un volontario del Consorzio di uno sportello di ascolto dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17

• Supporto ai Comuni nella valutazione relativa all’erogazione dei buoni spesa



Nell’ambito di questi nuovi servizi le sedi territoriali hanno attivato n. 392 interventi di assistenza domiciliare leggera a favore di 380 famiglie non conosciute prima ai servizi.164 interventi sono proseguiti nel tempo per tutto il periodo difficile , relativi a richieste di:

consegna dei pasti ( interventi ripetuti nella settimana ),. consegna della spesa, con cadenza settimanale,3.consegna dei farmaci, usualmente con cadenza settimanale o a seconda delle esigenze.



Accanto a questi sono stati attivati 228 interventi, che hanno presupposto nel 10% dei casi l’attivazione di altri servizi. Di questi 173 sono stati finalizzati al sostegno nella compilazione delle domande di buoni spesa.



Accoglienza Plurale-Senza Fissa Dimora (per tutto il territorio della provincia)

Nell’ambito dell’Accoglienza plurale, al fine di garantire l’erogazione del servizio e di adeguarlo alla situazione emergenziale sono state svolte le seguenti azioni:



• Attivazione, attraverso l’ATS del Patto di Sussidiarietà, dell’emergenza freddo diffusa (in situazioni alloggiative aperte anche durante il giorno): n. 11 persone;

• Apertura giornaliera del dormitorio a partire dalle ore 14.00 c/o la casa dei Popoli (con lavatrice, tv, thermos caffe'...)

• Coinvolgimento della Croce Rossa per la misurazione della temperatura corporea degli ospiti e per garantire il rispetto delle norme igieniche indicate dal Ministero;

• Coordinamento della consegna dei DPI che fornisce la Regione Piemonte, su indicazione ministeriale per i servizi di bassa soglia;

• Collaborazione costante con la Prefettura e le Forze dell’ordine per il mantenimento della sicurezza

• Fornitura di due pasti al giorno, di cui uno caldo.

• L’ATS ha ottenuto due finanziamenti per il sostegno di quanto sopra descritto, (Fondazione CRB e Compagnia di san Paolo) per un valore di complessivi 31.000 euro.

• Individuazione da parte dell’ATS di locali disponibili ad ospitare eventuali ospiti del dormitorio con febbre ma COVID-19 negativi (al dormitorio è ad oggi vietato accedere se si presentano sintomi febbrili- al fine di evitare eventuali contagi- e le persone con febbre sono accompagnate dalla croce rossa al pronto soccorso per il tampone. Ad esito negativo è opportuno che le stesse abbiano un posto, vigilato, dove poter stare fino a guarigione).



Sono invece stati sospesi temporaneamente i seguenti interventi:



• Tirocini Lavorativi: sospesi come da indicazioni regionali. Attualmente la maggior parte dei tirocini è stata riattivata.

• Puc : lavori su progetto presso i comuni ecc di persone destinatarie di redditi di cittadinanza

• Progetti Solidaristici: sospesi come da indicazioni regionali.

• Tutti gli eventi di socializzazione