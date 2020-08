Ampliamento teleriscaldamento: dal 17 agosto interessati gli incroci Gramsci/Garibaldi e Gramsci/Losana

Proseguono i lavori per l’ampliamento della rete del teleriscaldamento in centro città. I cantieri lungo la via Gramsci prevederanno a partire dai prossimi giorni interventi agli incroci.Solamente nella giornata di lunedì 17 agosto via Losana e via Vescovado saranno raggiungibili percorrendo via XX Settembre, via Italia e via Vescovado (Ztl sospesa) con uscita da via Vescovado intersezione con via Garibaldi/Seminari (area pedonale sospesa).

La via Losana, tratto tra via Gramsci e Mazzini, sarà accessibile per gli aventi diritto da via Mazzini; via Colombo sarà accessibile da via XX Settembre (Ztl sospesa).A partire da martedì 18 agosto la ditta esecutrice dei lavori garantirà la svolta a destra da via Garibaldi a via Gramsci e le svolte a destra e a sinistra sulla via Losana che diventerà un senso unico da via Gramsci a via Vescovado (area pedonale sospesa); per garantire l’accesso alle vie Arnulfo, Seminari e Amendola verrà temporaneamente invertito il senso unico di via Arnulfo con ingresso veicoli da via Pietro Micca.