Biella Rugby, Alberto Benettin nella nuova veste di giocatore e allenatore dei trequarti

Confermato l’utility back padovano Alberto Benettin approdato a Biella lo scorso anno dal Petrarca Padova. Nel passato del giocatore, un cap con la Nazionale e alcune presenze come permit al Benetton Treviso. Benettin, nella prossima stagione sarà impegnato nella duplice veste di giocatore e allenatore dei trequarti andando così ad affiancare l’head coach Aldo Birchall.

Alberto Benettin: “Con Biella avevo preso un impegno di due anni, in più mi è stato offerto di allenare i trequarti e ho pensato che poteva essere una bella sfida da accettare. Ormai ho quasi trent’anni e cimentarmi nel ruolo di allenatore rientrava nei miei progetti. Lo scorso anno ho conseguito le abilitazioni per allenare in Top 12 e Serie A ed è arrivato il momento di mettere in pratica quanto imparato. Sono positivo. Mi auguro che i ragazzi seguano le mie idee e per quanto riguarda il campionato, spero che si riesca a giocare con il desiderio di vincere una partita alla volta, senza porci niente come obiettivo finale. Bisogna sempre e solo pensare di vincere la prossima partita. La squadra è buona, possiamo farcela. Con il club mi sono sempre trovato bene, è gente seria e se dicono una cosa la rispettano, valeva la pena rimanere”.

Corrado Musso direttore sportivo Biella Rugby Club: “Siamo molto contenti che Alberto abbia compreso appieno le difficoltà che il club si trova a gestire in questo periodo e che si sia reso disponibile a ricoprire il ruolo lasciato da Shelford. Sicuramente ci ‘portiamo a casa’ un atleta che ha un bagaglio di competenze tecniche importante da mettere a disposizione dei ragazzi. Inoltre, averlo come giocatore e allenatore ci permette, all’occorrenza, di schierarlo in campo e come abbiamo già avuto modo di vedere nella passata stagione, anche sul terreno di gioco riesce ad esprimere tanta qualità”.