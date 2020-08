Al Biella Tennis Academy di via Liguria è tempo di padel

Biella Tennis Academy è sempre all’avanguardia quando si tratta di allargare la propria offerta sportiva. Non sorprende infatti l’inaugurazione dei due nuovi campi da padel presenti ora nella struttura di via Liguria, in collaborazione con la Padel Factory di Tribiano.



La scelta di materiali di alta gamma ha sempre contraddistinto le offerte del titolare Cosimo Napolitano che ha deciso, anche questa volta, di non badare a spese aggiudicandosi due superfici di gioco ufficiali del World Padel Tour. Uno dei due campi è inoltre l’unico presente in Italia a provenire dal torneo World Tour di Valladolid del 2019.



La gestione di questa disciplina sarà affidata a due atleti di prim’ordine come Alessandro Pillepich, 3.1 nella classifica della Federazione Italiana Tennis, e Nicolò Campagnolo, classificato 2.4. Da settembre sarà anche presente Adrian Daus, istruttore ex numero 4 d’Argentina. Le lezioni sono già attive e prenotabili anche perché da settembre partirà anche la stagione agonistica ed è già in programma un torneo.



È già possibile, inoltre, usufruire di due offerte sul prezzo delle partite. 10 partite possono essere pagate 105 euro invece di 120 mentre 18 partite 180 invece di 216. I match durano 1h e 30 e hanno una quota di 12 euro per singolo giocatore. È anche possibile giocare partite di solo un’ora, con una quota di 8 euro.



Per info e prenotazioni: 3668725108

Oppure utilizzare l’app SportClubbi cercando “Biella Tennis Academy”