Ivan, il giovane barbiere biellese, pubblica il suo primo singolo “Violento” VIDEO

Ivan D’Addetta è un ragazzo di 22 anni con la passione per la barberia che ha deciso di mettersi alla prova lanciando il suo primo singolo “Violento”. Oltre a dedicarsi con passione alla cura del capello e della barba di molti biellesi, è anche un giovane ballerino di danze caraibiche. Durante il suo percorso di formazione di ballo conosce Alex, un giovane ragazzo di origini ghanesi, anch’esso ballerino.

Ivan matura la passione per il canto mentre le serate d’animazione in compagnia di Alex e Tony Flex, ballerino cubano che vanta il milione di followers su Facebook, vanno a gonfie vele. Un giorno d’inizio estate, Alex propone a Ivan di realizzare insieme una canzone in cui avrebbe potuto performare come ballerino principale; il tutto viene proposto tramite un audio vocale, che diventerà poi la intro della canzone stessa.

Con entusiasmo Ivan fonda un team di lavoro per conseguire con successo la realizzazione di questa canzone estiva, collaborando all’interno dello studio musicale di Samuele Serra con Adrian Tejeda, in arte A.T, giovane rapper domenicano di 22 anni. Il singolo è uscito a mezzanotte sui vari canali di distribuzione musicale, come Spotify; oggi è uscito il videoclip ufficiale, partorito durante questi primi due mesi d’estate, diretto dal giovane videomaker biellese Kevin the Misfit.