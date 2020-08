Nella giornata di domani l'Hotel Santo Stefano Spa Relais ha programmato per il pranzo di Ferragosto che inizierà alle 12,30 una gustosa grigliata di pesce.

Alla sera, la cena inizierà alle 20 con un antipasto in giardino alle ore del tramonto, e se volete farvi venire l'acquolina in bocca i menù completi sono in allegato. E' gradita la prenotazione al numero 0152496154.