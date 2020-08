"Dentro lo sguardo - Occhi che parlano dall'antichità al XXI secolo"

Proseguono gli eventi collaterali alla mostra “DENTRO LO SGUARDO”, aperta al pubblico il 15 luglio: - Venerdì 21 agosto dalle ore 18.30: “IL GUSTO PER L’ARTE”, VISITA GUIDATA alla mostra + CENA A TEMA in collaborazione con la “Caffetteria Ristorante del Museo”.

La curatrice della mostra, Alessandra Montanera, accompagnerà i visitatori tra le opere presenti nelle collezioni permanenti e nella mostra temporanea. A seguire, una cena a tema a cura della nuova Caffetteria Ristorante del Museo che presenterà le portate traendo ispirazione dalle opere d’arte e dal tema della mostra. Numero massimo: 20 persone Costo: € 3,00 per visita + 20 € cena.

Prenotazione obbligatoria entro le 12 di giovedì 20 agosto allo 015.2529345 o museo@comune.biella.it MENU’: Antipasto - Peperone tonnato, Primo - Spaghetti freddi al pomodoro, melanzane e polvere di parmigiano reggiano, Secondo - Guancia di maialino croccante alle prugne con scalogni confort, Dessert - Panna cotta Matisse. Bevande escluse Per la visita guidata, i visitatori dovranno essere muniti di mascherina. Tutti gli eventi saranno organizzati in sicurezza seguendo le disposizioni adottate per l’emergenza COVID – 19.

PROSSIMI APPUNTAMENTI: Giovedì 3 settembre, ore 10, LABORATORIO DIDATTICO “MA CHE (S)GUARDI” Venerdì 11 settembre, dalle 18.30, VISITA GUIDATA + CENA A TEMA Info Museo del Territorio Biellese, Chiostro di San Sebastiano, Via Q. Sella 54/b015.2529345, museo@comune.biella.itwww.museo.comune.biella.it