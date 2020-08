Schianto a Carisio, due persone in ospedale

Due persone sono finite in ospedale, nella serata di giovedì, dopo essere state coinvolte in un incidente stradale accaduto a Carisio sulla SP 3. Poco dopo le ore 21 le squadre del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli, del distaccamento di Livorno Ferraris e del distaccamento volontario di Santhià sono intervenute in località Carisio sulla SP 3 per incidente stradale.

Il sinistro ha visto coinvolta una sola autovettura con due occupanti che sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso dal personale sanitario del 118. L'intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza del mezzo e dell'area circostante. Sul posto presente anche polizia locale e Carabinieri che si stanno occupando della ricostruzione dell'incidente.