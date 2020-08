Tre giovani denunciati per coltivazione di marijuana. Uno di loro è stato beccato mentre innaffiava le piante

Alla fine dell'operazione potrebbero essere in tre i denunciati per concorso in coltivazione di sostanze stupefacenti. Si tratta di giovani, uno dei quali già con precedenti specifici, di età compresa tra i 20 e 25 anni, tutti residenti nella Valle di Mosso.

Nel pomeriggio di mercoledì uno di loro è stato sorpreso dai Carabinieri della stazione di Valle Mosso ad innaffiare una serra artigianale collocata nel giardino di casa, contenente cinque piantine di marijuana, dell'altezza tra 160 e 180 centimetri.

Immediato il sequestro delle piantine e conseguente denuncia di uno di loro. Successivamente i militari hanno scoperto che allo stesso indirizzo abitano altri due ragazzi. A questo punto non si esclude la loro responsabilità nella coltivazione e la conseguente denuncia alla locale Procura.