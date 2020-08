Biella, esce di strada durante il temporale. Ragazza trasportata al pronto soccorso

Causa il temporale e la pioggia battente, una giovane 23enne di origine romena. ha perso il controllo della sua Ford Fiesta finendo fuori strada. L'incidente è accaduto alle 20 in via per Pettinengo a Biella Pavignano. Nell'incidente l'auto ha anche tranciato una tubazione del gas.

Immediatamente soccorsa, la ragazza è stata trasportata all'ospedale di Ponderano per le lievi contusioni riportate. E' intervenuta per gli accertamenti una pattuglia della Polizia stradale. Danni all'autovettura. La tubazione del gas è stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco in attesa della ditta competente.