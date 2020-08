Allestito un soggiorno in mezzo alla strada. Ancora vergogna per le discariche abusive

Riceviamo e pubblichiamo l'osservatore del nostro lettore. "Egregio direttore, ho capito che bisogna stare distanziati ma addirittura allestire un salotto in mezzo alla strada mi sembra esagerato. Nel tratto che dal castello di Valdengo va verso Ronco sono "parcheggiati", in una piazzola di sosta, ben due televisori. Per chi volesse approfittarne l'offerta sarà valida fino a quando verranno trasferiti in un luogo più appropriato.

Ironia a parte. I rifiuti che sporcano le nostre strade sono sempre di più, ma se non in strada allora dove possono essere lasciati?In ogni città esistono delle isole ecologiche, aree debitamente attrezzate per la raccolta temporanea dei RAE o ingombranti dove i cittadini possono recarsi per portare gratuitamente materiali di questo tipo.

Perchè abbandonarli di notte come dei ladri che non vogliono essere colti in flagrante? Perchè voler portare a tutti i costi uno sfregio di questo tipo alla natura? Dov'è finita l'educazione ambientale e il rispetto per gli amministratori del comune di Valdengo che lavorano sodo per tenere le nostre strade pulite?"