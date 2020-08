30 enne pakistano investito in via Delleani a Biella

Un 30enne di origine pakistana, residente a Cossato e in regola col permesso di soggiorno, è stato travolto in via Delleani a Biella, alle 16 di giovedì 13 agosto. L'uomo stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando una Toyota Avensis con al volante un uomo di 68 anni di Biella lo ha investito.

E' intervenuta l'ambulanza del 118 che ha trasportato all'ospedale il ferito. Il 30enne ha riportato lievi contusioni ed è stato dimesso dal nosocomio nella serata. I rilievi dell'incidente sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia stradale.