ZerOne Five: nascono dall'amore per il Biellese gli occhiali Candelo, Mont Mars, Brich, Elvo e Bielmonte

"Il lockdown è stato un momento che ci è servito per pensare" racconta Massimiliano Vercellino che di idee innovative se ne intende "Cercavamo un prodotto che esaltasse in giro per il mondo alcuni nomi biellesi. E così è stato. Da qui è nata una collezione creata per esaltare alcune bellezze del territorio biellese. Mano a mano che abbiamo creato la linea abbiamo abbinato ai cinque modelli differenti i nomi di Candelo, Mont Mars, Brich, Elvo e Bielmonte".