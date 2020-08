Viverone: restauri in vista per la sede degli alpini e municipio

I lavori all'ex asilo Lucca Ara si sono finalmente conclusi dando spazio alla nuova sede del gruppo alpini Viverone-Roppolo. Il restauro ha interessato la torre presente al lato dell'edificio e il rifacimento di tutto il tetto, per ultimare il rinnovo rimane solo il piano superiore.In un primo momento doveva essere portato a termine dalla Pro Loco, data la richiesta di recuperare spazi per la sede fatta dalla stessa, ma visto che l'impegno non è stato ancora portato a termine non si sta valutando di concludere del tutto l'intervento.

Il costo totale dell'operazione si aggira attorno ai 75 mila euro di cui 50 mila forniti dallo Stato.Anche il municipio verrà rinnovato, il progetto è pronto ed è stato approvato dal consiglio comunale. L'intervento rientrerà in un programma di manutenzione straordinaria degli immobili comunali. Anche in questo vi saranno contributi statali di circa 50 mila euro ma il costo totale dell'opera sarà di 120 mila.