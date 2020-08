Sostegno alla locazione: dal 1° al 30 settembre aperto il bando

Dal 1° al 30 settembre 2020 è possibile presentare domanda per ottenere un sussidio economico per la locazione, relativamente agli anni 2019 e 2020. Per i residenti a Vigliano Biellese, la domanda va presentata presso l'Ufficio delle Relazioni con il Pubblico, previo appuntamento da fissare telefonando al numero 015 512041 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12).

Possono fare domanda i nuclei familiari, come risultanti dall’Attestazione ISEE 2020, che alla data del 1° settembre 2020siano cittadini italiani, o di uno Stato aderente all’Unione Europea, oppure di altro Stato con possesso di titolo di soggiorno in corso di validità ed inoltre abbiano la residenza anagrafica nell’alloggio in locazione (regolarmente registrato e di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6) per cui si richiede il sussidio paghino un Il canone di locazione non superiore a €. 6.000,00 escluse le spese accessorie.

Le informazioni di dettaglio sono acquisibili consultando i documenti allegati o telefonando all'Urp del Comune, 015 512041, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.