Global System e Zanellati Snc: Un binomio vincente nella nuova sede di Occhieppo Inferiore

Cesare Sanson, titolare della Global System da oltre 10 anni, ufficializza quest’anno la collaborazione tra la sua azienda e la Zanellati Snc, scegliendo di condividere con quest’ultima una nuova struttura ad Occhieppo Inferiore. “Ho aperto la Global System nel 2009, dopo aver avuto molte esperienze come geometra all’interno di varie imprese del Biellese; mi occupavo di ristrutturazioni di appartamenti e di manutenzioni di stabilimenti e di edifici. Nel 2012 ho incontrato i fratelli Zanellati per una necessità momentanea ma, da lì, non abbiamo mai smesso di collaborare” racconta Cesare.

Global System, da pochi mesi, ha così deciso di trasferire la propria sede da Mongrando al nuovo stabilimento, un po’ per ampliare il proprio magazzino, un po’ per ravvicinare e consolidare la collaborazione con la Zanellati Snc, dopo molti anni di conoscenza, mantenendo l’indipendenza delle due ditte. La Zanellati Snc è un’azienda a conduzione familiare con un organico che conta 9 elementi e oltre 55 anni di esperienza. È stata fondata nel 1960 da Giannino Zanellati come ditta artigiana specializzata nella decorazione di interni, ed ora, prosegue attraverso l’attività del figlio Corrado che, insieme al fratello Giacomo, ha ampliato la gamma dei servizi offerti, di tecniche e tecnologie impiegate.

Tra queste, oggi realizza pareti in cartongesso, isolamenti acustici e termici, cartongesso di design, resine decorative e qualsiasi tipo di tinteggiatura. Grazie alla nascita di questa collaborazione, le aziende possono fornire al cliente finale un servizio completo di “chiavi in mano”, ovvero che le aziende si occuperanno tutto, dalla parte burocratica alla consegna delle chiavi della struttura, senza che il cliente si preoccupi di nulla. Zanellati Snc si occupa di sanificazioni certificate degli ambienti: un servizio che si aggiunge a quelli offerti ai clienti dal binomio delle due aziende.

Prima e dopo la realizzazione dei lavori, Global System effettua nei suoi cantieri una sanificazione completa realizzata da Zanellati, offrendola gratuitamente al cliente. Il periodo Covid ha rallentato e fermato molti dei lavori in cantiere; ma questo non è bastato a fermare le due aziende che, dopo la riapertura, sono ripartite con energia ultimando ciò che era rimasto in sospeso e iniziando nuovi lavori con positività. “Oltre alle detrazioni fiscali già in essere, siamo certi che anche questo nuovo bonus sarà un aiuto per incentivare i clienti a ristrutturare le proprie abitazioni, soprattutto dopo aver passato più di due mesi all’interno della propria casa; infatti, gli ambienti casalinghi sono stati rivalutati moltissimo durante il periodo di lockdown” conclude Cesare.

Da circa un anno, la Global System ha deciso di affiliarsi come partner ufficiale del marchio Dèco (Decodecking) per offrire un servizio di fornitura e posa dei pavimenti interni ed esterni di alta qualità.

La struttura si trova a Occhieppo Inferiore (BI), in via del Molino 12. Per info: 338 5624429 (Global System) – 340 8993293 (Zanellati Snc)