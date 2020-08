Weekend di grande golf e di beneficenza a Cavaglià

Sabato 8 e domenica 9 agosto hanno preso posto sotto i riflettori due importanti competizioni di golf del nostro territorio al Club di Cavaglià. Nel primo giorno si è giocata la tappa della TouristGolf & Travel Cup (18 buche Stableford, 3 categorie) nella quale hanno partecipato 65 giocatori. Il 1° netto assoluto con lo score di 42, Antonio Nunziata, parteciperà alla finale nazionale del 5 dicembre al Golf Club Castelgandolfo. Domenica, invece, una sessantina di partecipanti hanno animato domenica la tappa del circuito con finale nazionale e internazionale Best 18 Golf Trophy 2020 (18 buche Stableford, 3 categorie). Da segnalare il risultato del vincitore del primo premio lordo Simone Bucino: 38 punti per un giro in 66 colpi -2 sul par del campo. La gara ha raccolto fondi per l’associazione Handicap Sport Varese e prevedeva premi in ogni buca e una lotteria finale.