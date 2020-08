Macellerie De Ruvo, anche ad agosto puoi gustare le specialità di cavallo e pollo - FOTO

Passi l’estate in città? Che sia almeno buona!

Da Macellerie De Ruvo, aperte tutto agosto a Quaregna e Borgosesia, ogni giorno trovi il meglio della carne di cavallo e pollo e lo porti in tavola. "Aspettiamo i clienti per tutto agosto, - dice il titolare Stefano De Ruvo - perchè la loro soddisfazione è anche la nostra".

Tante le proposte di Macellerie De Ruvo per questa estate. A cominciare dal pranzo con le alette di pollo marinate piccanti oppure alle erbe, gli involtini di pollo che puoi accompagnare con un contorno estivo, la girella tricolore e il rucolino di cavallo, gli straccetti di cavallo olive e carciofi. Piatti semplici, veloci, golosi, sani e leggeri che piacciono a tutti.

Per merenda o aperitivo puoi gustare salame di cavallo in versione normale e piccante, mentre, per una perfetta cena estiva, la fettina di cavallo marinata al pepe rosa accompagnata da un piatto di verdure alla griglia, oppure le "tenerissime", bistecche di cavallo al gusto barbecue, griglia o lime e zenzero.

E, per tutte le occasioni, le romagnole, golose piadine con zucchine e sfilacci, salsiccia e peperoni, patate speck e formaggio, verdure leggermente piccanti, patè di olive e olive, oppure i "pronti a cuocere", 50 piatti innovativi veloci da preparare e gustosi da mangiare, come i tramezzini di cavallo al prosciutto e formaggio Fontal, oppure ancora i prelibati insaccati di cavallo di produzione propria.

"La carne equina è delicata - spiega Stefano De Ruvo - e, in fase di lavorazione, deve essere trattata con cura e precisione in termini di igiene e controllo delle temperature, togliendo tutto il grasso e i tendini per renderla perfetta e pronta alla preparazione di ottime bresaole, carni secche e salumi. I nostri clienti percepiscono il valore aggiunto che questa accuratezza dà rispetto a un prodotto industriale".

Macellerie De Ruvo ti aspetta Quregna-Cerreto in Via Martiri della Libertà 11/A (tel. 01593769), ed a Borgosesia in Via Roma 7 (tel. 016322697). I negozi sono aperti dal martedì al sabato mattina, dalle 8 alle 12:30, e dalle 15:30 alle 19:30.