Stop forzato per i Mucrone Days, tutto rinviato al prossimo anno

Dopo giorni di dialoghi e confronti, il comitato organizzatore del calendario dei “Mucrone Days”, sotto la regia dell’amministrazione comunale, ha optato per annullare l’appuntamento del 2020 e riproporre la manifestazione per il prossimo anno. La tipologia degli eventi in scaletta (discoteca, corse podistiche non agonistiche e competitive) presentavano troppi vincoli nel rispetto dei protocolli e del distanziamento sociale finalizzato al contenimento del Coronavirus.

La volontà, da parte di tutti, è di riproporre i Mucrone Days per il 2021: “E’ una decisione sofferta ma purtroppo inevitabile – dice l’assessore al Turismo e alla Montagna Barbara Greggio -, i Mucrone Days sono un momento importante di aggregazione finalizzati a valorizzare la Conca di Oropa, ma purtroppo le tipologie degli eventi e il contesto ci hanno visti costretti a rinviare la manifestazione. La promessa è quella di riproporre un’edizione più ricca e di maggiore richiamo per il 2021”.