Dal Nord Ovest: Auto ribaltata, occupanti soccorsi dai Vigili del Fuoco e 118

Oggi, 13 agosto, poco dopo le ore 21, squadre del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli del distaccamento Livorno Ferraris e del distaccamento volontario di Santhià sono intervenute in località Carisio sulla SP 3 per un incidente stradale che ha coinvolta una sola autovettura con due occupati, trasportati in ospedale per le cure del caso dal personale sanitario del 118.