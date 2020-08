Trasporta 120 grammi di eroina, arrestato dalla Guardia di Finanza corriere della droga incensurato

Non si ferma l’attività di contrasto al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti dei militari appartenenti al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Biella, svolta nell’ambito dell’attività di servizio per il controllo del territorio.

Infatti, mercoledì 29 luglio, nel corso di un controllo stradale nei confronti del conducente di un veicolo sospetto, i finanzieri hanno scoperto che l’uomo fermato, un cinquantenne incensurato residente nella provincia di Biella, trasportava (detenuta sulla persona) eroina per un totale di 120 grammi ed era anche in possesso di una cospicua somma di denaro contante.

In considerazione degli elementi raccolti, la suddetta persona è stata tratta in arresto ed è stata associata alla locale Casa Circondariale di Biella per violazione dell’art. 73. c.1 del DPR 309/90 a disposizione della Procura della Repubblica di Biella.