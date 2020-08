Per droga un 18enne ruba a casa dei genitori e dei nonni. Denunciato dalla Polizia insieme ai complici

Operazione brillante della Squadra volante e Mobile della Polizia: scoperti gli autori di una serie di furti. Il bilancio parla di tre uomini denunciati, uno dei quali, per comprarsi la droga ha rubato in casa dei genitori e dei nonni. Martedì 11 agosto, intorno alle 23, durante un normale servizio di controllo del territorio, una pattuglia della Polizia ferma un’autovettura con tre persone a bordo per un controllo di polizia. Gli operatori della Squadra Volante, controllando il portabagagli, notano uno zaino al cui interno erano presenti vari oggetti, tra cui un orologio di lusso, statuine e souvenir in argento e bigiotteria varia.

Il proprietario dello zaino sulla provenienza dei suddetti oggetti non sapeva dare alcuna spiegazione. Gli operatori della Squadra Volante notano che sull’orologio è presente il numero seriale e sulle targhette viene riportato un nome. Gli oggetti, vista la dubbia provenienza, vengono sequestrati.

Gli ulteriori accertamenti portano alla scoperta di merce provento di un furto in abitazione avvenuto qualche giorno prima. Vengono contattati anche i proprietari degli oggetti, che riconoscono come propri parte degli stessi, ad eccezion fatta per un paio di statuette. A seguito di tale attività della Squadra Volante vengono denunciati 2 uomini per ricettazione e furto in abitazione. Si tratta di un romeno di 21 anni e del figlio della coppia dove è avvenuto il primo furto in abitazione nonchè nipote dei proprietari della casa oggetto del secondo furto di 18 anni appena compiuti.

Vengono successivamente svolti accertamenti più approfonditi anche dalla Squadra Mobile, a seguito dei quali vengono rinvenuti anche due televisori in due case diverse, oggetto di furto, avvenuto qualche giorno prima, nella chiesa di Pavignano. I due televisori sono stati anch’essi riconosciuti e consegnati al legittimo proprietario. A seguito di tale attività della Squadra Mobile vengono denunciati 2 uomini per concorso in furto in abitazione e danneggiamento. In questo caso risulta denunciato sempre lo stesso 21enne romeno protagonista nel caso precedente e un altro giovane di Biella Pavignano.