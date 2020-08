Pomeriggio movimentato in Valle Mosso: una donna segnalava la presenza di un ragazzo che sparava alcuni colpi.

Immediate le ricerche da parte delle varie pattuglie dei Carabinieri della compagnia di Cossato che in pochi minuti rintracciavano il ragazzo in questione: si trattava di una pistola giocattolo vinta al luna park di Cossato con relativo tappo rosso.

Falso allarme quindi ma il giovane veniva invitato ad evitare di procurare tali rumori in luogo pubblico.