Incendio in cui è andata distrutta completamente un'automobile. Intorno alle 10 di oggi il conducente si è fermato per le fiamme uscite dalla sua auto, una Bmw. L'incendio è successo in via Roma a Mosso nel comune di Valdilana.

L'intervento dei Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone non ha potuto evitare che il mezzo andasse distrutto. Sono intervenuti anche i Carabinieri per la viabilità, visto che la macchina era in mezzo all'incrocio.